Аталанта поставила серйозні завдання

Бергамівський клуб поставив перед собою високі цілі на сезон-2021/2022. Це підтвердив атакувальний півзахисник із України. Руслан Маліновський зазначив, що щільний графік не повинен завади команді показати хороший результат.

Це варто побачити Гол Маліновського визнали найкращим в Аталанті в грудні: відео гарматного удару під перекладину

Українець додав, що команді потрібно солідно підготуватись до майбутніх матчів, адже без позитивного результату не буде досягнення поставлених завдань.

Ми маємо намір бути на висоті у всіх майбутніх змаганнях. Минулого року ми не змогли вийти до плей-офф Ліги чемпіонів і тепер хочемо досягти більшого. Ліга Європи – це не Ліга чемпіонів, але там також є багато сильних команд,

– заявив Маліновський.

Сам Руслан у сезоні-2021/2022 відіграв за бергамівський клуб 23 поєдинки, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. Маліновський пропустив останні матчі Аталанти через позитивний тест на коронавірус.

Як Аталанта виступає у цьому сезоні

Після 22-х турів Аталанта йде четвертою у турнірній таблиці Серії А. Клуб українця має у своєму активі 43 очки та поступається третьому Мілану 6 пунктами.

На жаль, команда з Бергамо не змогла продовжити свій шлях у Лізі чемпіонів. Клуб вилетів у Лігу Європи, де у плей-офф проміряється силами з грецьким Олімпіакосом.

Щодо Кубка Італії, то Аталанта пробилась у чвертьфінал турніру, у якому зіграє на виїзді проти Фіорентини.

До слова. Наступний матч Аталанта зіграє 6 лютого у Серії А проти Кальярі. Початок зустрічі о 13:30.