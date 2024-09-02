Президент Динамо рассказал, где команда будет играть "домашние" матчи в Лиге Европы

В связи с вооруженной агрессией России украинские команды вынуждены играть домашние еврокубковые матчи за пределами страны. Стало известно, где Динамо будет принимать соперников в Лиге Европы.

Игорь Суркис, президент Динамо, отреагировал на новый формат второго по силе европейского турнира. Также футбольный функционер рассказал, где столичная команда будет играть номинально домашние игры в Лиге Европы.

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Гамбург предоставил Динамо стадион для домашних матчей ЛЕ

Игорь Суркис прокомментировал новый формат Лиги Европы, отметив, что будет восемь выездов и отсутствие отдыха. По словам президента Динамо последние матчи будут сыграны в середине декабря, после чего будет 2-3 недели отпуска, потом нужно готовиться ко второй половине сезона.

Не могу сейчас его оценить. Посмотрим как будет. Для нас, нашей страны, в которой идет война – это тяжело. Мы не играем дома, у нас было 6 выездов в этом году,

– сказал Суркис.

Также футбольный функционер рассказал о тяжести таких переездов для футболистов. Суркис, отметил, что нужно будет ехать в Гамбург на домашний матч против Реала Сосьедада, а потом возвращаться.

К слову. В прошлой кампании донецкий Шахтер играл свои номинально домашние матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, именно в Гамбурге, на стадионе "Имтех Арена".

Президент Динамо отметил, что несмотря на это, его игроки профессионалы, конечно нужно будет восстанавливаться и должна быть ротация. Задачи на сезон, которые стоят перед командой отменены не были.

Напомним, что команда Александра Шовковского, к сожалению, не смогла пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, но попала в Лигу Европы. В последнем раунде плей-офф киевляне проиграли Зальцбургу 3:1 по итогам двух матчей.