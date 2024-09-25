"Мы улучшаем наш футбол": главный тренер Лацио оценил шансы команды перед игрой с Динамо

В среду, 25 сентября, состоится матч между Динамо и Лацио в рамках первого тура реформированной Лиги Европы. Главный тренер "орлов" прокомментировал предстоящее противостояние.

Марко Барони, главный тренер Лацио, признался чего ожидает от своих игроков в матче с командой Шовковского. Кроме этого, наставник "капитолийцев" поделился мнением относительно нового формата Лиги Европы, об этом сообщает Corrire dello Sport.

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Сыграют те, кто получал мало времени на старте сезона

Наставник "бело-голубых" оценил новый формат Лиги Европы и считает его интересным. Также он отметил, что его команда сыграет с очень сильным соперником, ведь киевляне играли в квалификации Лиги чемпионов.

Лига Европы и матч против Динамо – шанс выйти на поле тем, кто мало играл на старте сезона. Однако от этих игроков я все равно жду определенного уровня игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата от Фиорентины было неприятным, но мы последовательно улучшаем наш футбол,

– сказал Барони.

Подчеркнем, что результаты последних матчей обеих команд были не лучшими, учитывая результат. Лацио уступило в домашней игре Фиорентине (1:2), а киевляне несмотря на большое количество моментов расписали безголевую ничью с Рухом.

Матч первого тура обновленной Лиги Европы между Динамо и Лацио состоится 25 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Столичная команда будет принимать "бело-голубых" на номинально домашнем стадиона в Гамбурге – "Имтех Арена".