Марко Бароні, головний тренер Лаціо, зізнався чого очікує від своїх гравців у матчі із командою Шовковського. Окрім цього, керманич "капітолійців" поділився думкою щодо нового формату Ліги Європи, про це повідомляє Corrire dello Sport.

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Зіграють ті, хто отримував мало часу на старті сезону

Наставник "біло-блакитних" оцінив новий формат Ліги Європи та вважає його цікавим. Також він відзначив, що його команда зіграє з дуже сильним суперником, адже кияни грали у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга Європи та матч проти Динамо – шанс вийти на поле тим, хто мало грав на старті сезону. Однак від цих гравців я все одно чекаю певного рівня гри. Звичайно, поразка в останньому матчі чемпіонату від Фіорентини була неприємною, але ми послідовно покращуємо наш футбол,

– сказав Бароні.

Підкреслимо, що результати останніх матчів обох команд були не найкращими з огляду на результат. Лаціо поступилось у домашній грі Фіорентині (1:2), а кияни попри велику кількість моментів розписали безгольову нічию із Рухом.

Матч першого туру оновленої Ліги Європи між Динамо та Лаціо відбудеться 25 вересня, о 22:00 за київським часом. Столична команда буде приймати "біло-блакитних" на номінально домашньому стадіону у Гамбурзі – "Імтех Арена".