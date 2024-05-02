Триумф Байера в Риме и ничья бывших команд Малиновского: результаты 1/2 финала Лиги Европы

В розыгрыше Лиги Европы сезона-2023/24 состоялись первые полуфинальные матчи. В Риме встречались прошлогодний финалист ЛЕ и чемпион Германии, а в Марселе бывшие команды Руслана Малиновского.

В полуфинальную стадию Лиги Европы пробились представители трех ассоциаций: Италии (Рома и Аталанта), Германии (Байер) и Франции (Марсель). Именно эти соперники поспорят за путевки в финал второго по престижности еврокубка, пишет 24 Канал.

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Как прошли первые полуфиналы Лиги Европы

В сезоне 2022/23 итальянская Рома дошла до финала Лиги Европы. Тогда в серии пенальти "волки" уступили испанской Севилье. В текущем розыгрыше команда Даниэле Де Росси надеется добыть желанный евротрофей. Однако сначала Роме нужно пройти новоиспеченного чемпиона Германии.

Рома – Байер 0:2

Голы: Вирц, 28, Андрих, 73

Команда Де Росси начала поединок в Риме с позиции силы. "Желто-красные" лучше владели мячом и комбинировали. Хорошую возможность отличиться имел Лукаку, который попал в перекладину.

Однако первыми забили подопечные Хаби Алонсо. 20-летний Вирц воспользовался ошибкой защитников Ромы и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот.

Видео гола Вирца

Во втором тайме обе команды имели неплохие шансы изменить цифры на табло "Стадио Олимпико". Впрочем, своим шансом воспользовались футболисты Байера. Роберт Андрих фантастическим ударом удвоил преимущество.

Видео гола Андриха

В итоге команда Хаби Алонсо победила Рому со счетом 2:0 и стала на шаг ближе к финалу.

Марсель – Аталанта 1:1

Голы: Мбемба, 20 – Скамакка, 11

Во Франции встречались бывшие команды Руслана Малиновского. Однако сейчас украинец защищает цвета итальянской Дженоа.

Футболисты Аталанты довольно быстро открыли счет в матче. Нападающий "Богини" Скамакка воспользовался пасом партнера по команде и пробил в нижний угол ворот.

Хозяева не замедлили с ответом. На 20-й минуте защитник Марселя Мбемба невероятным ударом с дальней дистанции восстановил равновесие.

Во второй 45-минутке мяч во второй раз побывал в воротах Аталанты. Однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда у "провансальцев". В общем Марсель был ближе к победе. И все же поединок завершился вничью – 1:1.

Напомним, что ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 9 мая. Обладатель трофея определится 22 мая в Дублине.