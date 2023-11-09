Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео

В четверг, 9 ноября, проходят матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы-2023/2024. В одном из них ЛАСК нашего Максима Таловерова принимает Рояль Унион СЖ.

23-летний украинский футболист получил право начать матч с первых секунд. Уже в первом тайме мяч дважды побывал во владениях гостей, один из которых забил наш Максим Таловеров, сообщает 24 Канал.

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Отпраздновал вызов в главную команду страны

Сначала Хорват размочил нули на табло 1:0. А уже в компенсированное к первому тайма время Таловеров лучше всего сыграл на втором этаже после розыгрыша углового и в упор головой расстрелял владения Рояль Унион. Украинец удвоил преимущество Ласка до 2:0.

Видео гола Таловерова

Максим забил свой первый гол в 14 сыгранных матчах текущего сезона-2023/2024, который он проводит в аренде в австрийском клубе, и дебютный в футболке Ласка.

Напомним, что его аренда рассчитана до конца этого сезона, после чего Таловеров может вернуться в пражскую Спарту. Хотя в арендном соглашении есть опция выкупа футболиста. Пражская Спарта имеет контракт с украинским легионером до конца 2026 года.

Таловеров по-голевому отпраздновал дебютный вызов в главную сборную Украины, куда его на решающий матч против Италии в отборе на Евро-2024 призвал Сергей Ребров.

Также следует отметить, что Таловеров доигрался до капитанской повязки в молодежной сборной Украины U-21.