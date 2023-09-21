Непростые победы Ливерпуля и Ромы: все результаты 1 тура Лиги Европы 2023-2024

21 сентября 2023, 22:05
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Европейские клубы начали борьбу за второй по рангу еврокубок. Вашему вниманию – все результаты и обзоры матчей стартового тура соревнования.

Стартовал новый сезон в Лиге Европы 2023-2024. В прошлом розыгрыше победителем стала Севилья, которая в финале в серии пенальти одолела Рому, пишет 24 канал.

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В первом туре состоялось 16 матчей. Главный фаворит Лиги Европы Ливерпуль не без проблем обыграл на выезде ЛАСК. Юрген Клопп решил дать отдых ряду игроков основы.

Также свою игру выиграл и финалист прошедшей ЛЕ Рома. Команда Жозе Моуриньо обыграла на выезде Шериф, за который выступает украинский вратарь Максим Коваль.

ГРУППА A

  • Вест Хэм – Бачка-Топола
  • Олимпиакос – Фрайбург

ГРУППА B

  • Брайтон – АЕК Афины
  • Аякс – Марсель

ГРУППА С

  • Рейнджерс – Бетис
  • Спарта – Арис Лимассол

ГРУППА D

  • Аталанта – Ракув
  • Штурм – Спортинг

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ГРУППА E

  • ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Флекер, 14 – Нуньес, 56 (пен), Луис Диас, 63, Салах, 88)
  • Юнион Сен-Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Амура, 69 – Даллинга, 45+3 (пен))

ГРУППА F

  • Ренн – Маккаби Хайфа 3:0 (Блас, 1, Трюффер, 31, Йылдырым, 55)
  • Панатинаикос – Вильярреал 2:0 (Иоаннидис, 38, Шпорар, 78)

ГРУППА G

  • Шериф – Рома 1:2 (Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65)
  • Серветт – Славия 0:2 (Масопуст, 32, Огбу, 59)

ГРУППА H

  • Байер – Хеккен 4:0 (Вирц, 10, Адли, 16, Бонифейс, 66, Гофманн, 70)
  • Карабах – Мельде 1:0 (Леандру Андраде, 56)

 

Автор: Анатолій Дерека