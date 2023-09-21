Непростые победы Ливерпуля и Ромы: все результаты 1 тура Лиги Европы 2023-2024

Европейские клубы начали борьбу за второй по рангу еврокубок. Вашему вниманию – все результаты и обзоры матчей стартового тура соревнования.

Стартовал новый сезон в Лиге Европы 2023-2024. В прошлом розыгрыше победителем стала Севилья, которая в финале в серии пенальти одолела Рому, пишет 24 канал.

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В первом туре состоялось 16 матчей. Главный фаворит Лиги Европы Ливерпуль не без проблем обыграл на выезде ЛАСК. Юрген Клопп решил дать отдых ряду игроков основы.

Также свою игру выиграл и финалист прошедшей ЛЕ Рома. Команда Жозе Моуриньо обыграла на выезде Шериф, за который выступает украинский вратарь Максим Коваль.

ГРУППА A

Вест Хэм – Бачка-Топола

Олимпиакос – Фрайбург

ГРУППА B

Брайтон – АЕК Афины

Аякс – Марсель

ГРУППА С

Рейнджерс – Бетис

Спарта – Арис Лимассол

ГРУППА D

Аталанта – Ракув

Штурм – Спортинг

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ГРУППА E

ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Флекер, 14 – Нуньес, 56 (пен), Луис Диас, 63, Салах, 88)

Юнион Сен-Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Амура, 69 – Даллинга, 45+3 (пен))

ГРУППА F

Ренн – Маккаби Хайфа 3:0 (Блас, 1, Трюффер, 31, Йылдырым, 55)

(Блас, 1, Трюффер, 31, Йылдырым, 55) Панатинаикос – Вильярреал 2:0 (Иоаннидис, 38, Шпорар, 78)

ГРУППА G

Шериф – Рома 1:2 (Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65)

(Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65) Серветт – Славия 0:2 (Масопуст, 32, Огбу, 59)

ГРУППА H

Байер – Хеккен 4:0 (Вирц, 10, Адли, 16, Бонифейс, 66, Гофманн, 70)