12 из 16 команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов: на одно из четырех мест претендует Шахтер

В Лиге чемпионов уже определились 12 команд, вышедших в 1/8 финала. В некоторых группах уже известны все расписания после пятого тура.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из каждой группы. Команда, занимающая третье место в группе, вылетает в 1/16 финала Лиги Европы. Неудачник группы прекращает выступления в еврокубках этого сезона.

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25 и 26 октября были сыграны матчи пятого тура Лиги чемпионов. Следовательно, за тур до окончания группового этапа уже определились 12 команд, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов:

Наполи

Ливерпуль

Брюгге

Порту

Бавария

Интер

Челси

Реал

Манчестер Сити

Боруссия (Дортмунд)

ПСЖ

Бенфика

Стоит отметить, что в некоторых группах уже известны места, которые займут команды. Например, в группе C Бавария будет первой, а Интер – вторым. Барселона, которая была с ними в одной группе, будет третьей и вылетает в Лигу Европы. Чешская Виктория финиширует на четвертом месте.

Похожая ситуация и в группе G. Там Манчестер Сити гарантировал себе первое место, а Боруссия – второе. Севилья в очередной раз будет выступать в Лиге Европы. А неудачником группы стал Копенгаген.

В группе D лидирует Тоттенхэм, который имеет 8 очков. А Марсель, на четвертом месте, имеет в активе 6 баллов. Следовательно, все четыре команды там претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

1 и 2 ноября будут сыграны матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Тогда и определится окончательный список команд, сыграющих в плей-офф Лиги чемпионов.

Где сыграет Шахтер

На одно из вакантных мест в 1/8 финала Лиги чемпионов претендует и донецкий Шахтер. Команда пока занимает третье место в своей группе и отстает от второго РБ Лейпциг на три очка. И именно против немецкого клуба "горняки" сыграют в последнем туре. Первое место в их группе занял Реал.

Шахтеру обязательно нужно побеждать, чтобы занять второе место в группе. Потому что при равном количестве очков "оранжево-черные" обойдут своего соперника благодаря результатам в личных встречах.

Пока точно известно, что Шахтер весной 2023 года сыграет в еврокубках. Ведь команда как минимум гарантировали себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы.