Кто вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов: список команд, когда жеребьевка и даты матчей

Главный еврокубок постепенно выходит на финишную прямую. Уже известны 2 из 8 команд, которые сыграют в четвертьфинале. Среди них есть клуб украинца.

Первая стадия плей-офф Лиги чемпионов близится к завершению. Уже известны две команды, прошедшие в 1/4 финала, пишет 24 канал.

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Ими стали Бенфика и Челси. Португальцы во второй раз переиграли Брюгге, тогда как подопечные Грэма Поттера взяли реванш у дортмундской Боруссии за минимальное поражение на выезде.

Все результаты 1/8 финала:

Бенфика (Португалия) – Брюгге (Бельгия) 2:0 / 5:1

– Брюгге (Бельгия) Челси (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) 0:1 / 2:0

– Боруссия Дортмунд (Германия) Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) 1:0

Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) 0:1

Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) 1:1

Порту (Португалия) – Интер (Италия) 0:1

Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия) 2:0

Реал Мадрид (Испания) – Ливерпуль (Англия) 5:2

Кто вышел в 1/4 финала:

Бенфика (Португалия)

Челси (Англия)

Жеребьевка четвертьфинальных и полуфинальных пар Лиги чемпионов состоится 17 марта. Матчи 1/4 финала назначены на 11-12 и 18-19 апреля, а финал пройдет 10 июня в Стамбуле.