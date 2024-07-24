Выиграть любой ценой, – Кабаев оценил важность победы в ЛЧ над Партизаном

Динамо Киев во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов стартовало с разгромной победы над сербским Партизаном. Игрок киевлян Владислав Кабаев поделился эмоциями от матча.

Полузащитник столичного клуба Владислав Кабаев прокомментировал победу команды над Партизаном. Динамовцы обыграли сербский коллектив со счетом 6:2.

Читайте также "Сделали как договаривались": Шовковский об уничтожении Партизана в ЛЧ

Кабаев о матче с Партизаном

Один из авторов гола в ворота сербов Владислав Кабаев сказал, что эмоции утихли сразу после игры. Футболист заявил, что команда хорошо готовилась к игре, все игроки понимали против кого выходят на поле.

Кабаев считает, что все болельщики видели с каким настроением футболисты Динамо выходили на матч. Одна из задач команды была принести положительные эмоции украинцам и защитникам, которые защищают страну.

Мы провели хорошие сборы, плюс хороший раздражитель – команда из Сербии. Скажу за себя, что я на поле выходил очень злым. Все равно было, кто забьет, ведь у нас была задача выиграть любой ценой. Если бы еще не пропустили, было бы вообще замечательно, а так – есть над чем работать,

– заявил футболист.

Владислав Кабаев заявил, что первый пропущенный гол от Партизана сильно не повлиял на команду. У Динамо были моменты и до этого, которые были не реализованы, сказал Кабаев.

Матч в Белграде пройдет без болельщиков из-за бана от УЕФА для Партизана.

Игрок киевлян считает, что все будет решено после игры в Белграде, потом можно будет сказать больше. Ответный матч состоится 31 июля в 21:00 (по киевскому времени) на стадионе Партизана.