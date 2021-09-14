Лига чемпионов: украинский Прометей сокрушил соперника в дебютном матче

Украинский баскетбольный клуб Прометей успешно дебютировал в Лиге чемпионов. Прометей в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов разгромил болгарский Левски.

Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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Баскетболисты Левски воспользовались стартовым волнением гостей из Украины, которые только второй раз играют в еврокубках. За первую четверть игроки столичного клуба получили 12 очков преимущества.

Невероятный рывок Прометея

Перерыва между четвертями оказалось достаточно наставнику Прометея, чтобы внести все необходимые изменения.

Подопечные Ронена Гинзбурга за следующие 10 минут деморализовали соперника рывком 33:0.

Только на последних секундах четверти хозяева паркета смогли реализовать дальнее попадание.

Поймав кураж, Прометей продолжил уверенно диктовать свои условия.