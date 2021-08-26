Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

В четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Определились все группы и команды.

Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также шесть победителей топ-чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальные три корзины сформировали на основе рейтинга клубов.

Донецкий Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину, а киевское Динамо – в четвертую.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Манчестер Сити, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Группа B: Атлетико, Ливерпуль, Порту, Милан

Группа C: Спортинг, Боруссия (Дортмунд), Аякс, Бешикташ

Группа D: Интер, Реал, Шахтер , Шериф

, Шериф Группа E: Бавария, Барселона, Бенфика, Динамо

Группа F: Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Группа G: Лилль, Севилья, Зальцбург, Вольфсбург

Группа H: Челси, Ювентус, Зенит, Мальме

Даты матчей

На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.

Учитывая, что Украина представлена ​​двумя командами, то матчи Динамо и Шахтера будут разводить. Одна команда будет играть матчи во вторник, другая – в среду.