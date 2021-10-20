Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 20 октября
20 октября 2021 , 22:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов продолжились 20 октября. Результаты всех поединков и видео голов в материале Спорт 24.
Зальцбург – Вольфсбург 3:1
Голы: Адееми, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15
Зальцбург – Вольфсбург видеообзор
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Барселона – Динамо 1: 0
Гол: Пике, 36
Барселона – Динамо видеообзор