Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 20 октября

20 октября 2021 , 22:18
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов продолжились 20 октября. Результаты всех поединков и видео голов в материале Спорт 24.

Зальцбург – Вольфсбург 3:1

Голы: Адееми, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15

Зальцбург – Вольфсбург видеообзор

Смотрите также Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 19 октября

Барселона – Динамо 1: 0

Гол: Пике, 36

Барселона – Динамо видеообзор

 

 

Автор: Михайло Гема