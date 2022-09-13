Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Результаты матчей и видеообзоры игр – в материале сайта 24 канала.

В лиге чемпионов каждый игровой день во время группового этапа проходят восемь матчей. Два из них начинаются в 19:45, а остальные шесть – в 22:00.

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Однако 13 сентября вместо восьми матчей будет сыграно всего семь. В УЕФА решили перенести матч Рейнджерс – Наполи с 13 на 14 сентября. Причина – в Глазго не хватает полицейских для поддержания правопорядка, связанного с траурными мерами из-за смерти королевы Елизаветы II. По этой причине перенесли и матчи в Лиге Европы, в котором Арсенал должен принимать ПСВ. Эта игра в Лондоне должна была состояться 15 сентября. Однако когда теперь сыграют команды – неизвестно.

Виктория (Пльзень) – Интер 0:2

Голы: Джеко, 20, Думфрис, 70

Удаление: Буха, 61 (Виктория)

Видеообзор матча Виктория – Интер

Спортинг – Тоттенхэм 2:0

Голы: Паулинью, 90, Артур Гомеш, 90+3