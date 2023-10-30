Прометей с первого места квалифицировался во вторый раунд, победив в последнем матче нидерландский Динамо Апелдорн. После завершения первого этапа днепряне узнали своих соперников по группе.

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Против кого сыграет Прометей в ЛЧ

Во втором раунде волейбольной Лиги чемпионов украинская команда встретится с греческим Олимпиакосом, болгарским Нефтехимиком и румынской Аркадой. Победители из двух групп, а также лучшая команда из занявших второе место выйдут в следующий раунд соревнований.

Точные даты проведения матчей сообщат позже. Известно, что второй раунд состоится с 7 по 12 ноября.

Группа V: Лас Пальмас (Испания), Будва (Черногория), Партизан (Сербия), Тироль (Австрия).

Группа VI: Олимпиакос (Греция), Прометей (Украина), Нефтехимик (Болгария), Аркада (Румыния).

Напомним, что подопечные Андрея Левченко впервые в своей истории сыграли в квалификационных матчах турнира и сразу одержали три победы подряд, гарантировав себе участие в следующем втором раунде.