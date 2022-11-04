Лидер Шахтера Мудрик попал в символическую сборную открытий Лиги чемпионов

Михаил Мудрик стал открытием Лиги чемпионов-2022/2023 не только для украинских болельщиков. Вингер Шахтера вошел в сборную открытий ЛЧ по версии английского издания.

21-летний футболист принял участие в каждом из шести матчей и вел донецкую команду вперед. Михаил Мудрик стал ключевым лицом в атаке "горняков".

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Еще одно отличие для украинского "бриллианта"

В Лиге чемпионов-2022/2023 Мудрик забил 3 гола и сделал 2 ассиста. В общей сложности провел на футбольном поле 519 минут. Украинец получил много одобрительных комплиментов и отзывов после успешных поединков. Теперь сложно представить себе Шахтер без Мудрика.

Авторитетное издание The Sun тоже отметило игру Михаила в самом престижном еврокубковом турнире. Футболист донецкого клуба попал в состав открытия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Михаил расположился в атакующей линии рядом с футболистами итальянского Наполи – расхваленным Кварацхелией и Распадори.



Сборная открытий Лиги чемпионов-2022/2023 / Фото The Sun

К сожалению, Мудрик больше не порадует всех своей игрой в Лиге чемпионов. "Горняки" по итогам группового раунда заняли третье место, получив за 6 матчей 6 очков. Шахтер продолжит весну в плей-офф Лиги Европы.

В сезоне-2022/2023 Мудрик уже провел в футболке Шахтера 13 поединков, в которых забил 7 голов и сделал столько же ассистов. Игра Михаила привлекла к нему еще большее внимание европейских клубов. Левый вингер сборной Украины попал под прицел топ-грандов Европы – Арсенала, Реала, ПСЖ и других.