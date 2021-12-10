В Праге протестовали против финала Лиги чемпионов и Олимпиады-2022

Сообщается, что во время протеста активисты держали в руках плакаты с лозунгами "Лига чемпионов агрессии" и "Лига чемпионов несправедливых судов".

Достойно внимания Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Активисты развернули украинский флаг возле российского посольства.

Акция протеста под российским посольством в Чехии / Фото forum24.cz

Акция протеста под российским посольством в Чехии / Фото forum24.cz

Один из участников акции, у которого был шарф киевского Динамо, заявил, что российский режим не соблюдает правила.

В футболе все пытаются играть по определенным правилам, но российский режим их не соблюдает,

– сказал активист.

Похожая акция протеста прошла возле посольства Китая. Там члены "Капутина" протестовали против местного режима и Олимпиады 2022 в Пекине и забросали здание теннисными мячами.

Недавно Китай лишили права проводить женские теннисные матчи под эгидой WTA. Причиной стал секс-скандал с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Она обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домагательствах.

Акции протеста также прокомментировал основатель группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Он заявил, что российский и китайский режимы "хотят абсолютной власти и пытаются ликвидировать демократию и нарушают человеческие права".

Мы хотим показать, что это ненормально и что существуют определенные правила, так же, как в футболе. 28 мая в Санкт-Петербурге будет проходить финал Лиги чемпионов, но мы считаем это абсурдным во времена, когда Россия угрожает Украине и хочет снова на нее напасть. Россия распространяет дезинформацию, вмешивается в выборы и поддерживает другие диктаторские режимы,

– заявил активист.

Акцию протеста пресекли правоохранители, поскольку она не была согласована с полицией.