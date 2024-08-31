Стартуют в Италии: календарь Шахтера в новом формате Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер будет единственным представителем Украины в самом престижном еврокубковом турнире. "Горняков" ожидают восемь матчей основного этапа розыгрыша Лиги чемпионов.

В четверг, 29 августа, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, которая будет проходить в новом формате. Своих восемь соперников узнал донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Даты матчей ЛЧ с участием Шахтера

По итогам жеребьевки "горнякам" достались следующие соперники: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья. Именно против итальянской команды подопечные Марино Пушича сыграют свой первый матч 18 сентября.

Отметим, что шесть туров будет сыграно в 2024 году, а два последних – в январе 2025 года. Поединком против дортмундской Боруссии, который состоится 29 января, Шахтер завершит этап лиги.

Календарь матчей

1-й тур. 18 сентября, 19:45. Болонья – Шахтер

2-й тур. 2 октября, 19:45. Шахтер – Аталанта

3-й тур. 22 октября, 22:00. Арсенал – Шахтер

4-й тур. 6 ноября, 19:45. Шахтер – Янг Бойз

5-й тур. 27 ноября, 22:00. ПСВ – Шахтер

6-й тур. 10 декабря, 22:00. Шахтер – Бавария

7-й тур. 22 января, 19:45. Шахтер – Брест

8-й тур. 29 января, 22:00. Боруссия – Шахтер

Расписание матчей Шахтера / фото ФК Шахтер

Напомним, что домашние матчи Шахтер будет играть в Германии в городе Гельзенкирхен на стадионе "Фельтинс-Арена". Чтобы гарантировать выход в 1/8 финала, "горнякам" нужно завершить основной этап в верхней восьмерке. Если дончане финишируют с 9 до 24 места, тогда они сыграют стыковые матчи за право оказаться в 1/8 финала.