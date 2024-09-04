Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов: в список не попал финалист Евро

Донецкий Шахтер будет единственным представителем Украины в главном еврокубке в сезоне 2024-2025. Марино Пушич определился с футболистами, на которых будет делать ставку в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер готовится к старту в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича напрямую попала в основную стадию на правах чемпиона Украины.

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Список Марино Пушича

До 4 сентября все участники должны были подать заявки игроков на турнир. Дончане опубликовали список из 29-ти исполнителей, которые попали в этот список. Пятеро исполнителей прошли по списку В как воспитанники клуба.

ВРАТАРИ: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.

ЗАЩИТНИКИ: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.

НАПАДАЮЩИЕ: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Эгиналду.

В заявку попали все футболисты первой команды, но выделяется отсутствие игрока сборной Израиля Става Лемкина. 21-летний центрбек добивался успеха со сборной U-19, выйдя в финал Евро-2022.

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Кроме того, Лемкин помогал Израилю доходить до полуфинала молодежных Евро и ЧМ в 2023 году. Впрочем, в планы Пушича футболист не входит. В последнее время ходили слухи о возможной аренде Става в Партизан.

Напомним, что в Лиге чемпионов 2024-2025 Шахтер будет играть против Болоньи, Аталанты, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Баварии, Бреста и дортмундской Боруссии. Для выхода в плей-офф "горнякам" нужно занять не ниже 24 места в общей таблице.