Марсель без Малиновского опозорился в Лиге чемпионов: обидчиком стал экс-игрок Шахтера

Французский клуб решил обойтись без украинского полузащитника в квалификации главного турнира Европы. Это сыграло с Олимпиком злую шутку.

Панатинаикос – Марсель 1:0

Гол: Бернард, 83.

В Лиге чемпионов проходят матчи 3 квалификационного раунда. К сожалению, вицечемпион Украины Днепр-1 уже покинул турнир, уступив Панатинаикосу, пишет 24 канал.

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Следующим соперником греков стал бронзовый призер чемпионата Франции Марсель. За эту команду выступает украинец Руслан Малиновский. Впрочем, хавбек не попал в заявку Олимпика на игру в Афинах.

Поговаривают, что Малиновский не входит в планы нового тренера Марселино и готовится к переходу в Торино. Похоже, отсутствие украинца негативно повлияло на команду.

Несмотря на статус фаворита, Марсель по игре выглядел хуже соперника, который вел матч. Настойчивость греков помогла им забить на исходе встречи. При этом французы завершали в меньшинстве из-за изъятия новичка Кондогбия.

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Автором победного гола стал Бернард, в свое время поигравший за Шахтер. Этот мяч оказался единственным во встрече и принес ПАО победу. Ответный матч состоится через неделю (15 августа) в Марселе.