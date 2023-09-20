Экс-игрок Шахтера Тете устроил феерию в Лиге чемпионов и спас Галатасарай: видео голов

Бразильский вингер в течение двух минут смог вырвать для турецкого клуба ничью против Копенгагена. Этим летом Тете окончательно разорвал контракт с Шахтером.

Галатасарай – Копенгаген 2:2

Голы: Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58.

В среду, 20 сентября, проходят матчи первого тура Лиги чемпионов 2023-2024. В одном из первых матчей дня Галатасарай принимал Копенгаген, пишет 24 канал.

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Турки считались фаворитом битвы, но гости из Дании смогли отправить Галатасарай в нокдаун. В середине первого тайум Эльюнусси замкнул скидку от Лерагера после подачи с фланга.

Спасение Галатасарая

А уже после перерыва Гонсалвеш удвоил преимущество Копенгагена, воспользовавшись провалом в защите хозяев. Галатасараю на помощь пришло изъятие Елерта и это позволило команде Бурука совершить камбэк.

Героем матча стал бывший игрок Шахтера Тете. Бразилец появился на поле в середине второго тайма, а на 86 минуте помог ассистом на Бое сократить отставание.

А уже через две минуты и сам Тэте забил, сравняв счет. После подачи Заха с фланга вингера удался красивый удар взлета. К нему не был готов кипер датчан, пропустивший в ближний угол.

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Скандальный уход Тете из Шахтера

Напомним, что Тэте дебютировал на взрослом уровне именно в Шахтере, в котором поиграл с 2019 по 2022 годы. В 108 матчах за "горняков" бразилец забил 31 гол.

Впрочем, после начала полномасштабной войны России против Украины Тете отказался выступать за Шахтер и воспользовался правилом от ФИФА, приостановив контракт с "горняками" в одностороннем порядке.

Прошлый сезон бразилец провел в Лионе и Лестере, а этим летом бесплатно перешел в Галатасарай. Его договор с Шахтером подходит к концу 31 декабря 2023 года. Гендиректор Сергей Палкин заявлял, что клуб подаст в суд на Галатасарай за незаконное подписание игрока.

Видеообзор матча Галатасарай – Копенгаген