10 топ-голов пятого тура Лиги чемпионов: пушка Мудрика, шведа Месси и красота Челси – видео

Предпоследний тур группового раунда ЛЧ оказался богатым различными голами. Предлагаем вам подборку наиболее ярких точных ударов этого медвика.

В среду подошел к концу 5-й тур группового раунда Лиги чемпионов. По его итогам определились 12 команд, гарантировавших себе путевку в 1/8 финала турнира.

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Тур оказался очень результативным. В 16 поединках было забито 59 голов, то есть в среднем 3,68 точных ударов на матч. Всего одна игра завершилась нулевой ничьей.

24 канал выделил десятку самых красивых голов пятого тура Лиги чемпионов. Среди них нашлось место и для невероятной пушки Михаила Мудрика, позволившей дончанам сравнять счет в Глазго.

Килиан Мбаппе (ПСЖ – Маккаби Хайфа)

Рафаэл Леау (Динамо Загреб – Милан)

Янник Карраско (Атлетико – Байер)

Садио Мане (Барселона – Бавария)

Маркус Эдвардс (Тоттенхэм – Спортинг)

Лионель Месси (ПСЖ – Маккаби Хайфа)

Родриго Де Пауль (Атлетико – Байер)

Иско (Севилья – Копенгаген)

Михаил Мудрик (Селтик – Шахтер)

Кай Хаверц (Зальцбург – Челси)

Матчи 6 тура Лиги чемпионов пройдут уже через неделю, 1-2 ноября. Среди претендентов на выход в 1/8 финала есть Шахтер, дончанам нужно побеждать "дома" Лейпциг. В случае ничьей или поражения подопечные Йовичевича сыграют в Лиге Европы.