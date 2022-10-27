У середу підійшов до кінця 5 тур групового раунду Ліги чемпіонів. За його підсумками визначились 12 команд, які гарантували собі путівку в 1/8 фіналу турніру.
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Тур виявився дуже результативним. У 16 поєдинках було забито аж 59 голів, тобто в середньому 3,68 точних ударів на матч. Всього одна гра завершилась нульвою нічиєю.
24 канал виділив десятку найкрасивіших голів п'ятого туру Ліги чемпіонів. Серед них знайшлось місце і для неймовірної гармати Михайла Мудрика, яка дозволила донеччанам зрівняти рахунок у Глазго.
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ – Маккабі Хайфа)
- Рафаел Леау (Динамо Загреб – Мілан)
- Яннік Карраско (Атлетіко – Баєр)
- Садіо Мане (Барселона – Баварія)
- Маркус Едвардс (Тоттенхем – Спортінг)
- Ліонель Мессі (ПСЖ – Маккабі Хайфа)
- Родріго Де Пауль (Атлетіко – Баєр)
- Іско (Севілья – Копенгаген)
- Михайло Мудрик (Селтік – Шахтар)
- Кай Хаверц (Зальцбург – Челсі)
Матчі 6 туру Ліги чемпіонів пройдуть вже за тиждень, 1-2 листопада. Серед претендентів на вихід в 1/8 фіналу є Шахтар, донеччанам треба перемагати "вдома" Лейпциг. В разі нічиї або поразки підопічні Йовічевіча зіграють у Лізі Європи.