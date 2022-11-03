Бенфика и ПСЖ имеют абсолютно идентичные показатели в группе ЛЧ: кто выиграл квартет
Португальская команда смогла набить необходимое количество мячей в Израиле, чтобы выйти на первое место. Для этого пришлось копнуть глубже в регламент УЕФА
В Лиге чемпионов определились все обладатели путевок в 1/8 финала. Без нее остался донецкий Шахтер, разгромно проигравший Лейпцигу в последнем туре.
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Несмотря на отсутствие серьезной интриги в группе Н, именно там выдалась самая драматическая развязка, пишет 24 канал. ПСЖ и Бенфика заочно спорили о том, кто займет первое место в квартете. Это в теории должно облегчить жребий в 1/8 финала.
Напомним, что по регламенту УЕФА при равном количестве очков в первую очередь учитываются результаты очных матчей команд, а уже потом общая разница мячей. А свои дуэли ПСЖ и Бенфика свели к ничьим (дважды по 1:1).
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Таким образом, перед шестым туром поул-позишн был у парижан, чья разница была на четыре гола лучше (14:6 против 10:6 у Бенфики). То есть для прохода дальше португальцам нужно было выигрывать в Маккаби и забивать в Израиле на 4+ голов больше, чем ПСЖ в Турине.
Ювентус – ПСЖ 1:2
Голы: Бонуччи, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.
Маккаби Хайфа – Бенфика 1:6
Голы: Шери, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араухо, 88, Жоау Мариу, 90+2.
Парижане выиграли у Юве со счетом 2:1 (гол+ассист на счету Мбаппе). А вот лиссабонцы почувствовали возможность вырвать первое место и разнесли Маккаби со счетом 6:1.
Видеообзор матча Ювентус – ПСЖ:
Таким образом, по итогам турнира у обеих команд сформировалась идентичная разница мячей – по 16:7. Следующим показателем в регламенте УЕФА идет "количество голов, забитых на выезде во всех матчах ЛЧ". И вот здесь Бенфике понадобились эти шесть голов в Хайфе.
Видеообзор матча Маккаби – Бенфика:
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бенфика
|4
|2
|0
|16:7
|14
|2
|ПСЖ
|4
|2
|0
|16:7
|14
|3
|Ювентус
|1
|0
|5
|9:13
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|1
|0
|5
|7:21
|3
В общей сложности во всех гостевых поединках группы "орлы" забили 9 голов, тогда как ПСЖ – 6. Таким образом, Бенфика вырывается на первое место и ее потенциальными соперниками в 1/8 финала становятся:
- Ливерпуль
- Брюгге
- Интер
- Айнтрахт
- Милан
- Лейпциг
- Боруссия Дортмунд
Интересно знать Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023
В свою очередь ПСЖ может попасть на:
- Наполи
- Порту
- Баварию
- Тоттенхэм
- Челси
- Реал
- Манчестер Сити
Жеребьевка первой стадии плей-офф пройдет 7 ноября, начало – в 13:00 по киевскому времени. Сами матчи 1/8 финала пройдут в феврале и марте следующего года.