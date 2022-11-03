Бенфика и ПСЖ имеют абсолютно идентичные показатели в группе ЛЧ: кто выиграл квартет

Португальская команда смогла набить необходимое количество мячей в Израиле, чтобы выйти на первое место. Для этого пришлось копнуть глубже в регламент УЕФА

В Лиге чемпионов определились все обладатели путевок в 1/8 финала. Без нее остался донецкий Шахтер, разгромно проигравший Лейпцигу в последнем туре.

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Несмотря на отсутствие серьезной интриги в группе Н, именно там выдалась самая драматическая развязка, пишет 24 канал. ПСЖ и Бенфика заочно спорили о том, кто займет первое место в квартете. Это в теории должно облегчить жребий в 1/8 финала.

Напомним, что по регламенту УЕФА при равном количестве очков в первую очередь учитываются результаты очных матчей команд, а уже потом общая разница мячей. А свои дуэли ПСЖ и Бенфика свели к ничьим (дважды по 1:1).

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Таким образом, перед шестым туром поул-позишн был у парижан, чья разница была на четыре гола лучше (14:6 против 10:6 у Бенфики). То есть для прохода дальше португальцам нужно было выигрывать в Маккаби и забивать в Израиле на 4+ голов больше, чем ПСЖ в Турине.

Ювентус – ПСЖ 1:2

Голы: Бонуччи, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.

Маккаби Хайфа – Бенфика 1:6

Голы: Шери, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Араухо, 88, Жоау Мариу, 90+2.

Парижане выиграли у Юве со счетом 2:1 (гол+ассист на счету Мбаппе). А вот лиссабонцы почувствовали возможность вырвать первое место и разнесли Маккаби со счетом 6:1.

Видеообзор матча Ювентус – ПСЖ:

Таким образом, по итогам турнира у обеих команд сформировалась идентичная разница мячей – по 16:7. Следующим показателем в регламенте УЕФА идет "количество голов, забитых на выезде во всех матчах ЛЧ". И вот здесь Бенфике понадобились эти шесть голов в Хайфе.

Видеообзор матча Маккаби – Бенфика:

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бенфика 4 2 0 16:7 14 2 ПСЖ 4 2 0 16:7 14 3 Ювентус 1 0 5 9:13 3 4 Маккаби Хайфа 1 0 5 7:21 3

В общей сложности во всех гостевых поединках группы "орлы" забили 9 голов, тогда как ПСЖ – 6. Таким образом, Бенфика вырывается на первое место и ее потенциальными соперниками в 1/8 финала становятся:

Ливерпуль

Брюгге

Интер

Айнтрахт

Милан

Лейпциг

Боруссия Дортмунд

Интересно знать Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов 2022/2023

В свою очередь ПСЖ может попасть на:

Наполи

Порту

Баварию

Тоттенхэм

Челси

Реал

Манчестер Сити

Жеребьевка первой стадии плей-офф пройдет 7 ноября, начало – в 13:00 по киевскому времени. Сами матчи 1/8 финала пройдут в феврале и марте следующего года.