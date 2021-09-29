Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 29 сентября

29 сентября 2021 , 21:42
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Источник:

24 канал

В среду, 29 сентября, продолжился второй тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты матчей 29 сентября и видеообзоры матчей в материале Спорт 24.

Аталанта – Янг Бойз 1:0

Гол: Пессина, 68

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Зенит – Мальме 4:0

Голы: Клаудинью, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+5
Удаление: Ахмедходжич, 53

Бавария – Динамо начало матча в 22:00

Бенфика – Барселона начало матча в 22:00

Вольфбсург – Севилья начало матча в 22:00

Зальцбург – Лилль начало матча в 22:00

Манчестер Юнайтед – Вильярреал начало матча в 22:00

Ювентус – Челси начало матча в 22:00

Автор: Юрій Семенюк