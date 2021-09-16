Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября

16 сентября 2021 , 00:08
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Источник:

24 канал

В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов было сыграно еще 8 матчей группового этапа. Все результаты поединков читайте на Спорт 24.

Шериф – Шахтер 2:0

Голы: Траоре, 16, Янсане, 62

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Бешикташ – Боруссия Д 1:2

Голы: Монтеро, 90+ 4 – Беллингем, 20, Голанд, 45+3

Атлетико – Порту 0:0

Удаление: Мбемба, 90+5 (Порту)

Брюгге – ПСЖ 1:1

Голы: Ванакен, 27 – Эррера, 15

Интер – Реал 0:1

Гол: Родриго, 90

Ливерпуль – Милан 3:2

Голы: Томори, 9( авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Диас, 44

Манчестер Сити – Лейпциг 6:3

Голы: Аке, 16, Мукиеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Грилиш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73
Удаление: Анхелино, 79 (Лейпциг)

Спортинг – Аякс 1:5

Голы: Паулинью, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергюйс, 39

Автор: Юрій Семенюк