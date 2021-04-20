Лидс – Ливерпуль 1:1
Голы: Мане, 31 – Льоренте, 87
Стоит внимания Футболисты Лидса "потроллили" Ливерпуль перед матчем из-за создания Суперлиги: фото
Уже в начале матча хозяева могли выйти вперед в счете, только своевременный выход из ворот Алиссона спас Ливерпуль.
- Первого гола пришлось ждать 31 минуту. Подопечные Юргена Клоппа провели отличную атаку в три передачи. Александер-Арнольд получил классный разрезной пас и отдал на свободного Мане, который подключился к атаке. Сенегалец перевел мяч в уже пустые владения Лидса – 0:1.
После углового опасно головой пробивал Жота, но мяч пролетел выше ворот. Контратака Лидса была значительно острее. Гаррисон в упор расстреливал ворота гостей – Алиссон в отличном прыжке парировал выстрел.
Уже в следующем эпизоде на сторону вратаря Ливерпуля встала перекладина. Мяч попал в каркас ворот после удара Бэмфорда.
Потерянная победа
Лидс выглядел значительно интереснее в атакующих действиях. Настоящий кураж в тот вечер поймал Алиссон. Он после удара Робертса снова помешал голу. Однако в конце встречи владения непробиваемого голкипера Ливерпуля все же поразили. Льоренте лучше всего сыграл на втором этаже после розыгрыша углового – 1:1.
- Ливерпуль в очередной раз потерял важные очки в АПЛ. Для Лидса ничья с командой Клоппа – удачный результат. После этого матча Ливерпуль с 53 очками идет на 6 месте, Лидс располагается на 10-й строчке, в их активе 46 пунктов.
Лидс – Ливерпуль видеообзор