Лідс – Ліверпуль 1:1

Голи: Мане, 31 – Льоренте, 87

Варте уваги Футболісти Лідса "потролили" Ліверпуль перед матчем через створення Суперліги: фото

Вже на початку матчу господарі могли вийти вперед у рахунку, лише своєчасний вихід з воріт Аліссона врятував Ліверпуль.

Першого голу довелось чекати 31-ну хвилину. Підопічні Юргена Клоппа провели відмінну атаку у три передачі. Александер-Арнольд отримав класний розрізний пас та віддав на вільного Мане, який підключився до атаки. Сенегалець перевів м'яч вже у порожні володіння Лідса – 0:1.

Після кутового небезпечно головою пробивав Жота, але м'яч пролетів вище воріт. Контратака Лідса була значно гострішою. Гаррісон впритул розстрілював ворота гостей – Аліссон у відмінному стрибку парирував постріл.

Вже у наступному епізоді на сторону воротаря Ліверпуля стала поперечина. М'яч влучив у каркас воріт після удару Бемфорда.

Втрачена перемога

Лідс виглядав значно цікавіше в атакувальних діях. Справжній кураж того вечора зловив Аліссон. Він після удару Робертса знову став на заваді голу. Однак наприкінці зустрічі володіння непробивного голкіпера Ліверпуля таки вразили. Льоренте найкраще зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового – 1:1.

Ліверпуль вкотре втратив важливі очки в АПЛ. Для Лідса нічия з командою Клоппа вдалий результат. Після цього матчу Ліверпуль із 53 очками йде на 6 місці, Лідс розташовується на 10-й сходинці, у їх активі 46 пунктів.

Лідс – Ліверпуль відеоогляд