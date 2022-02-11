Украину представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

К слову COVID-19 ударил по команде: состав Украины на женский спринт на Олимпиаде-2022

Порядок выступления и стартовые номера представителей в спринте определятся позже. Артем Тищенко снова не представляет Украину.

Решение о составе на спринт означает, что у Артема Тищенко не будет личных стартов на Олимпиаде-2022. Единственная возможность биатлониста выступить в Пекине – попасть в состав мужской эстафеты.

Мужской спринт на Олимпиаде-2022 состоится в субботу, 12 февраля. Начало – в 11:00 по Киеву.

Как украинцы уже выступили на Олимпиаде-2022

8 февраля на Олимпиаде-2022 состоялся индивидуальный старт у мужчин. Четыре представителя Украины вышли на старт.

Пидручный также успел обновить два личных рекорда. В индивидуальной гонке в Пекине он занял 18-е место, что стало его лучшим результатом на Зимних Олимпиадах и топ-результатом в индивидуальных гонках.

Результат мужской индивидуальной гонки

1. Кентен Фийон-Майе (Франция, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольский (Беларусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Иоханнес Бё (Норвегия, 1+0+0+1) +31.1

...

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +3:01.9

37. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (1+0+2+1) +6:07.5

55. Богдан Цымбал (3+0+1+0) +6:31.6