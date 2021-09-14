Лидеры Динамо возобновились от травм перед стартом в Лиге чемпионов

Киевское Динамо уже 14 сентября сыграет свой первый матч группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне сыграют против Бенфики.

В боевой готовности перед Лигой чемпионов

Сразу два футболиста Динамо возобновились перед матчем против португальской Бенфики. Общую группу "бело-синих" усилили Георгий Бущан и Виталий Буяльский.

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Оба восстановились от травм и уже готовятся к матчу Лиги чемпионов. Это качественное усиление матчем группового раунда еврокубков. Главный наставник Динамо Мирча Луческу заявил, что участие обоих футболистов в игре против португальского клуба под вопросом.

Напомним, что в группу к киевлянам попала не только Бенфика. Подопечные Луческу померяются силами с мюнхенской Баварией и каталонской Барселоной.

В новом сезоне 2021/2022 Бущан провел 4 матча в футболке Динамо в УПЛ, в которых пропустил 2 гола и сыграл два матча всухую.

Буяльский же сыграл 6 встреч, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

Матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится 14 сентября в 22:00