У бойовій готовності перед Лігою чемпіонів
Відразу два футболісти Динамо відновились перед матчем проти португальської Бенфіки. Загальну групу "біло-синіх" підсилили Георгій Бущан та Віталій Буяльський.
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Обидва відновились від травм та вже готуються до матчу Ліги чемпіонів. Це якісне підсилення матчем груповим раундом єврокубків. Головний наставник Динамо Мірча Луческу заявив, що участь обох футболістів у грі проти португальського клубу під питанням.
Нагадаємо, що у групу до киян потрапила не лише Бенфіка. Підопічні Луческу поміряються силами з мюнхенською Баварією та каталонською Барселоною.
- У новому сезоні-2021/2022 Бущан провів 4 матчі у футболці Динамо в УПЛ, у яких пропустив 2 голи та відіграв два поєдинки всуху.
- Буяльський ж відіграв 6 зустрічей, у яких забив аж 5 голів та віддав один асист.