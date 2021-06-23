Лидер Зари может продолжить карьеру в клубе Луческу-младшего

Греческий ПАОК, главным тренером которого является сын Мирчи Луческу Разван, положил глаз на лидера луганской Зари Владислава Кочергина.
Греческий клуб готов активизировать опцию выкупа контракта футболиста. Сумма соглашения составит 1,5 миллиона евро.
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Другой вариант для Кочергина
Ранее 25-летним Кочергиным интересовалась Венеция, которая по итогам прошлого сезона заработала право выступать в Серии А. Однако до конкретного предложения от итальянцев пока не дошло.
- Контракт украинца с Зарей истекает летом 2022 года.
- 25-летний игрок в минувшем сезоне забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за Зарю. Его цена на Transfermarkt – 2,5 миллиона евро.