Лидер Зари может продолжить карьеру в клубе Луческу-младшего

Греческий ПАОК, главным тренером которого является сын Мирчи Луческу Разван, положил глаз на лидера луганской Зари Владислава Кочергина.

Греческий клуб готов активизировать опцию выкупа контракта футболиста. Сумма соглашения составит 1,5 миллиона евро.

К слову FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

Другой вариант для Кочергина

Ранее 25-летним Кочергиным интересовалась Венеция, которая по итогам прошлого сезона заработала право выступать в Серии А. Однако до конкретного предложения от итальянцев пока не дошло.