Греческий клуб готов активизировать опцию выкупа контракта футболиста. Сумма соглашения составит 1,5 миллиона евро.

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Другой вариант для Кочергина

Ранее 25-летним Кочергиным интересовалась Венеция, которая по итогам прошлого сезона заработала право выступать в Серии А. Однако до конкретного предложения от итальянцев пока не дошло.