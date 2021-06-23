Греческий клуб готов активизировать опцию выкупа контракта футболиста. Сумма соглашения составит 1,5 миллиона евро.
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Другой вариант для Кочергина
Ранее 25-летним Кочергиным интересовалась Венеция, которая по итогам прошлого сезона заработала право выступать в Серии А. Однако до конкретного предложения от итальянцев пока не дошло.
- Контракт украинца с Зарей истекает летом 2022 года.
- 25-летний игрок в минувшем сезоне забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за Зарю. Его цена на Transfermarkt – 2,5 миллиона евро.