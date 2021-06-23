Грецький клуб готовий активізувати опцію викупу контракту футболіста. Сума операції складе 1,5 мільйона євро.
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Інший варіант для Кочергіна
Раніше 25-річним Кочергін цікавилася Венеція, яка за підсумками минулого сезону заробила право виступати в Серії А. Однак до конкретної пропозиції від італійців поки не дійшло.
- Контракт українця з Зорею закінчується влітку 2022 року.
- 25-річний гравець в минулому сезоні забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі в 33 матчах за Зорю. Його ціна на Transfermarkt – 2,5 мільйона євро.