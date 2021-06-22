Обка*ались, – лидер сборной России Дзюба странным образом попытался оправдать поражение от Дании

Артем Дзюба – капитан сборной России по футболу и главный ее бомбардир. Неудивительно, что именно он активно комментировал прошедший матч своей команды с Данией на Евро-2020.

Этот матч Россия проиграла 1:4 (чем, кстати, увеличила шансы Украины на выход в плей-офф). И показала при этом откровенно ужасный футбол.

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У Дзюбы, однако, другое мнение. Он убежден (не понятно, на основании чего), что Россия играла с Данией на равных. Просто – "обка*алась" из-за первого пропущенного гола.

Россия – Дания 1:4: Дзюба извинился за поражение и попытался оправдаться

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба выступил в эфире российского спортивного канала "Матч ТВ" с комментарием относительно матча своей команды против Дании. Полный провал по игре и по счету (1:4) он описал так:

Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде – вратарь. У нас все передачи – вратарю, хотя Дания – команда примерно нашего уровня. Понятно, что мы с ними на равных играли. Если бы не этот гол... На таком уровне гол переворачивает игру. А мы любим мы себе приключения на ж*пу искать. Потому сегодня и обка*ались.

После этого Дзюба извинился за такой результат "перед всеми, кто в нас верил". И не удержался, чтобы добавить: "А те, кто об этом мечтал – наслаждайтесь. Вы можете нас материть". Что же, благодарны Артему за "разрешение"!

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Так или иначе, а итоги в группе В на Евро-2020 таковы:

Россия заняла последнее 4 место, хотя и имела за плечами 1 победу и 3 очка.

Выиграла группу Бельгия.

Дания, выиграв в России, сразу вышла на 2 место.

А на третьем осела Финляндия.

Между тем поражение России уже успели прокомментировать российские власти

Член "спортивного" комитета Думы Дмитрий Свищев сказал так: "Все это очень печально. Сейчас много эмоций, трудно говорить. Но могу сказать одно – стыдно. Но это наш стыд".

А президент Российского футбольного союза Александр Дюков заверил, что поражение поражением, невыполненное задача – невыполненной задачей, но пока никто кадровых решений каких-то принимать не собирается.

Справедливости ради, мы пока не знаем, будут ли какие-то кадровые решения в сборной Украины. Ведь мы тоже проиграли принципиальный матч. С другой стороны, наша команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, но все зависит от других групп.

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