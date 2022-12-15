Мощный поступок лидера сборной Марокко: Зиеш отдал призовые за ЧМ-2022 на благотворительность

Сборная Марокко стала открытием чемпионата мира 2022 в Катаре. Однако не только игрой поразили "Атласские львы" своих поклонников.

Сборная Марокко проиграла полуфинальный матч Франции (0:2). Впереди команду Валида Реграги ждет поединок за третье место против Хорватии.

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Одним из лидеров сборной Марокко на Мундиале является полузащитник Челси Хаким Зиеш. На счету хавбека гол в ворота сборной Канады (2:1), а в матче против Бельгии (2:0) он был признан лучшим игроком поединка.

Зиеш отдал все призовые на благотворительность

Но не только яркой игрой отличился техничный марокканец. По сообщению журналиста Халеда Бейдуна, Зиеш отдал все заработанные на ЧМ-2022 деньги на благотворительность.

По информации Бейдуна, звезда "Атласских львов" пожертвовал бедным людям Марокко 325 тысяч долларов. Это чрезвычайно красноречивый поступок Зиеша, который беспокоится судьбой граждан своего государства.

, сборная Марокко впервые за всю историю выступлений представителей Африки на чемпионатах мира сумела выйти в полуфинал. Интересным фактом также является то, что Марокко единственное государство "черного континента", оказавшее военную помощь Украине.