Сборная Марокко проиграла полуфинальный матч Франции (0:2). Впереди команду Валида Реграги ждет поединок за третье место против Хорватии.

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Одним из лидеров сборной Марокко на Мундиале является полузащитник Челси Хаким Зиеш. На счету хавбека гол в ворота сборной Канады (2:1), а в матче против Бельгии (2:0) он был признан лучшим игроком поединка.

Зиеш отдал все призовые на благотворительность

Но не только яркой игрой отличился техничный марокканец. По сообщению журналиста Халеда Бейдуна, Зиеш отдал все заработанные на ЧМ-2022 деньги на благотворительность.

По информации Бейдуна, звезда "Атласских львов" пожертвовал бедным людям Марокко 325 тысяч долларов. Это чрезвычайно красноречивый поступок Зиеша, который беспокоится судьбой граждан своего государства.

Напомним, сборная Марокко впервые за всю историю выступлений представителей Африки на чемпионатах мира сумела выйти в полуфинал. Интересным фактом также является то, что Марокко единственное государство "черного континента", оказавшее военную помощь Украине.