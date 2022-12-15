Збірна Марокко програла півфінальний матч Франції (0:2). Попереду команду Валіда Реграгі чекає поєдинок за третє місце проти Хорватії.

Читайте також Бій з тінню: нападник Марокко встановив антирекорд ЧС-2022

Одним із лідерів збірної Марокко на Мундіалі є півзахисник Челсі Хакім Зієш. На рахунку хавбека гол у ворота збірної Канади (2:1), а у матчі проти Бельгії (2:0) його було визнано найкращим гравцем поєдинку.

Зієш віддав всі призові на благодійність

Але не лише яскравою грою відзначився технічний марокканець. За повідомленням журналіста Халеда Бейдуна, Зієш віддав всі зароблені на ЧС-2022 гроші на благодійність.

За інформацією Бейдуна, зірка "Атлаських левів" пожертвував бідним людям Марокко 325 тисяч доларів. Це надзвичайно красномовний вчинок Зієша, який переймається долею громадян своєї держави.

Нагадаємо, збірна Марокко вперше за всю історії виступів представників Африки на чемпіонатах світу зуміла вийти до півфіналу. Цікавим фактом також є те, що Марокко єдина держава "чорного континенту", яка надала військову допомогу Україні.