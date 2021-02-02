Экс-игрок Днепра-1, 37-летний полузащитник Сергей Кравченко подписал контракт с Черноморцем.

Источник: ФК Черноморец

Детали соглашения не разглашаются. Игрок получил 14-й номер.

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Что известно о карьере Кравченко

Кравченко начинал свою карьеру в Шахтере, после которого поиграл также в азербайджанском Карабахе, Ворскле, Динамо и Волыни. С 2010-го по 2017 годы играл за Днепр, и после реорганизации клуба стал игроком Днепра-1.

Добавим, что Сергей Кравченко в качестве капитана команды прошел с Днепром-1 все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины.

Всего в УПЛ Кравченко провел 272 матча (23 мяча). За национальную сборную Украины сыграл 10 поединков, забил 1 гол (2008 – 2013).