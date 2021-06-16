Лидер Франции Погба вслед за Роналду устроил антирекламу топ-спонсора Евро-2020: видео

Полузащитник сборной Франции Погба повторил выходку звездного Криштиану Роналду. На послематчевой пресс-конференции француз убрал бутылку с пивом.

Поддержал Роналду

Прежде чем начать пресс-конференцию полузащитник сборной Франции Погба решил поддержать поступок лидера Португалии Криштиану Роналду. Футболист убрал со стола бутылку пива Heineken – одного из спонсоров на Евро-2020. Повторил такой поступок ​​француз не выдав никаких эмоций на лице.

Вот так Роналду обрушил акции Coca-Cola на 4 миллиарда долларов своей выходкой на Евро-2020

А вот бутылки Coca-Cola остались стоят неподвижно. Погба – мусульманин, а эта религия не разрешает употребление алкогольных напитков. Похоже игрок французской сборной решил поддержать челлендж Роналду.

Видео поступка Погба

Антиреклама от Роналду: что случилось

14 июня Криштиану Роналду нетрадиционно начал свою пресс-конференцию. 36-летний португалец убрал со стола две бутылки Coca-Cola и отметил всех: "Пейте воду!". Интересно, что Coca-Cola – один из главных спонсоров чемпионата Европы-2020.

Такая выходка Криштиану принесла немалый ущерб компании газированного напитка. Криштиану активно агитирует не употреблять сахаром и сладкими газированными напитками. Поступок португальской звезды очень дорого обошелся Coca-Cola. Общая стоимость компании обвалилась почти на четыре миллиарда долларов – с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов.