Лидер чемпионата Дании усилился нападающей сборной Украины

Нападающая сборной Украины Николь Козлова продолжит карьеру в Дании. Футболистка перешла в первую команду чемпионата Кеге.

Новый шаг в карьере украинки

21-летняя футболистка больше не будет выступать за политехнический университет Вирджинии Virginia Tech Hokies. Николь Козлова переехала ближе к родной стране.

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Теперь украинка будет играть за Кеге, который после первой части сезона идет на первом месте в чемпионате Дании. Нападающая будет играть с 9-м номером на спине.

Что известно о Николь Козловой