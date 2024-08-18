Дебютант УПЛ попортил нервы чемпиону: Шахтер со скрипом победил Левый Берег

Поединок в Киеве между Левым Берегом и Шахтером закрывал программу 3-го тура УПЛ. Дебютант элитного дивизиона доставил немало хлопот действующему чемпиону Украины.

Левый Берег – Шахтер 0:1

Гол: Сикан, 63

В предыдущем туре донецкий Шахтер потерпел неожиданное поражение от Полесья (0:1). Поэтому в поединке против дебютанта УПЛ "горняки" надеялись реабилитироваться перед болельщиками, пишет 24 Канал.

Читайте также Черкасский ЛНЗ прервал беспроигрышную серию Руха благодаря трем голам

Непростая победа "горняков"

Киевская команда дала настоящий бой титулованному сопернику. Подопечные Первака предложили борьбу на каждом клочке поля.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лишь в середине второй половины игры Шахтер смог размочить счет.

Даниил Сикан отметился забитым голом после эффектного соло в исполнении Педриньо. Кстати, это второй мяч в активе форварда.

В конце матча Левый Берег имел возможность вырвать ничью. На ударной позиции оказался Дедух, но кожаный после удара полузащитника разминулся со стойкой.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу чемпиона Украины со счетом 1:0.

Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер