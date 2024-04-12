Чья-то победная серия должна оборваться: онлайн-трансляция матча Левый берег - Карпаты

В пятницу, 12 апреля, состоятся первые матчи 22 тура Первой лиги Украины. В центральном поединке чемпионской группы Левый берег на своем поле будет принимать Карпаты.

Матч состоится на окраине столицы на стадионе “Левый Берег”. Стартовый свисток прозвучит в 13:30, пишет 24 Канал.

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Битва фаворитов на повышение в УПЛ

В гости к третьей команде чемпионской группы приехал лидер и безоговорочный фаворит турнира. "Львы" за 7 туров до окончания чемпионата имеют 8 очков отрыва в турнирной таблице от второго места и уже совсем скоро могут себе гарантировать долгожданное возвращение в элиту украинского футбола.

Хозяева же поля также претендуют на прямое повышение в классе. Их беспроигрышная серия длится уже 10 официальных матчей, в которых Левый берег одержал 9 побед и 1 раз сыграл вничью.

Обе команды пропустили меньше всего голов среди всех участников чемпионата – по 12 мячей. Весной они еще не теряли очков, одержав по 3 победы.

. В случае победы киевляне, по крайней мере до 13 апреля, смогут подняться на второе место, которое сейчас занимает Ингулец с преимуществом в 1 очко.

Смотрите видеотрансляцию матча Левый Берег – Карпаты