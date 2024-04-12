Матч відбудеться на околиці столиці на стадіоні "Лівий Берег". Стартовий свисток пролунає о 13:30, пише 24 Канал.
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Битва фаворитів на підвищення в УПЛ
У гості до третьої команди чемпіонської групи завітав лідер та беззаперечний фаворит турніру. "Леви" за 7 турів до закінчення чемпіонату мають 8 очок відриву в турнірній таблиці від другого місця та вже зовсім скоро можуть собі гарантувати довгоочікуване повернення в еліту українського футболу.
Господарі ж поля також претендують на пряме підвищення у класі. Їх безпрограшна серія триває вже 10 офіційних матчів, у яких Лівий берег здобув 9 перемог та 1 раз зіграв унічию.
Обидві команди пропустили найменше голів серед усіх учасників чемпіонату – по 12 м’ячів. Навесні вони ще не втрачали очок, здобувши по 3 перемоги.
Дивіться відеотрансляцію матчу Лівий Берег – Карпати