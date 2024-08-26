Левый берег – Черноморец 1:0

Гол: Якимов, 29.

На сегодняшний день пришлись продолжительные тревоги, поэтому матч пришлось перенести на полтора часа. Вместо 15:30 стартовый свисток в матче прозвучал в 17:00, пишет 24 канал.

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Дебютный гол и победа в УПЛ

С началом первого тайма команды активно обменивались моментами. На 21-й минуте Янаков пробивал под правую стойку, однако мяч пролетел мимо ворот.

Уже на 29-й минуте Левый берег открыл счет в матче. Синица в центре штрафной отдал передачу на Якимива, а тот пробил в левый нижний угол.

На 42-й минуте Черноморец сравнял счет, однако гол отменили из-за офсайда. Янаков с левого фланга отдал пас, впоследствии игроки обменялись передачами, а Петряк сыграл на добивании.

Во втором тайме команды все время обменивались моментами. До конца матча ни одна из команд не смогла забить голов.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Левого берега. Это первая победа команды в чемпионате Украины.

Отметим, что сегодня также состоятся матчи ЛНЗ – Карпаты (19:00) и Колос – Верес (18:00).