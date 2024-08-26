Лівий берег – Чорноморець 1:0

Гол: Якимів, 29.

На сьогоднішній день припали тривалі тривоги, тому матч довелося перенести на півтори години. Замість 15:30 стартовий свисток у матчі пролунав о 17:00, пише 24 канал.

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Дебютний гол і перемога в УПЛ

З початком першого тайму команди активно обмінювалися моментами. На 21-й хвилині Янаков пробивав під праву стійку, однак м'яч пролетів повз ворота.

Вже на 29-й хвилині Лівий берег відкрив рахунок у матчі. Синиця в центрі штрафного віддав передачу на Якиміва, а той пробив у лівий нижній кут.

На 42-й хвилині Чорноморець зрівняв рахунок, однак гол скасували через офсайд. Янаков з лівого флангу віддав пас, згодом гравці обмінялися передачами, а Петряк зіграв на добиванні.

У другому таймі команди увесь час обмінювалися моментами. До кінця матчу жодна з команд не змогла забити голів.

Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь Лівого берега. Це перша перемога команди в чемпіонаті України.

Відзначимо, що сьогодні також відбудуться матчі ЛНЗ – Карпати (19:00) та Колос – Верес (18:00).