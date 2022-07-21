Левочкин засветится на матче Динамо – Фенербахче в Польше: фото с трибун

Киевское Динамо 20 июля сыграло в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Игра прошла в польском Лодзи.

В компании Суркисов

Сразу несколько народных депутатов заметили Украину на трибунах в польском Лодзи. Матч посетили народные депутаты Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Александр Пузанов, Александр Герега. Вместе с ними также находился президент киевского Динамо Игорь Суркис.

Кстати Динамо сыграло вничью с Фенербахче в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Народный депутат Сергей Левочкин, избранный от ОПЗЖ в Верховную Раду, в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск, но снова покинул страну.

Левочкина заметили на матче Динамо / Фото "Схемы"

Отметим, что нардеп до сих пор публично не выступил с осуждением агрессии России. Он покинул страну еще 10 февраля и, вероятно, проживает на семейной вилле на юге Франции вместе с сестрой, народной депутатом Юлией Левочкиной. Оба несколько месяцев не посещали заседания парламента.



Кого из депутатов заметили на трибунах в Лодзи / Фото "Схемы"

Журналисты "Схемы" (Радио Свобода) сообщают, что в Украине Левочкин провел неделю в июле и снова уехал за границу вместе с депутатами Григорием Суркисом и Александром Пузановым, также избранными от ОПЗЖ в парламент.

По данным источников "Схем", Сергей Левочкин въехал в Украину днем ​​6 июля (это произошло впервые после 24 февраля): народный депутат пересек границу в пункте пропуска "Краковец" на автомобиле Land Rover.

Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов, также избранные в ВР от ОПЗЖ.

Официально Государственная пограничная служба не комментирует такую ​​информацию.Таким образом, за время полномасштабной войны россии против Украины депутат Левочкин пробыл в стране неполных 8 дней.

Что известно о политике

Сергей Левочкин – один из самых богатых украинских политиков, сохранявших существенное влияние на государственное управление при разной власти, исчез из информационного пространства, долгое время не посещал заседания Совета и до сих пор не выступил с публичными заявлениями по поводу осуждения российской агрессии.

Учитывая военное положение в Украине и объявленную мобилизацию, вероятно, выехать за пределы страны на тот момент 49-летнему Левочкину помог статус народного депутата.

Матч Динамо – Фенербахче закончился нулевой мировой. Ответный поединок состоится 27 июля, в Стамбуле.