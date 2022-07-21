У компанії Суркісів

Відразу декілька народних депутатів помітили України на трибунах у польському Лодзі. Матч відвідали народні депутати Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Пузанов, Олександр Герега. Разом з ними також був президент київського Динамо Ігор Суркіс.

До речі Динамо зіграло внічию з Фенербахче у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради, у липні відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але знов залишив країну.

Льовочкіна помітили на матчі Динамо / Фото "Схеми"

Зазначимо, що нардеп досі публічно не виступив із засудженням агресії росії. Він залишив країну ще 10 лютого і, ймовірно, проживає на родинній віллі на півдні Франції, разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкіною. Обоє декілька місяців не відвідували засідання парламенту.

Кого з депутатів помітили на трибунах у Лодзі / Фото "Схеми"

Журналісти "Схеми" (Радіо Свобода повідомляють, що в Україні Льовочкін провів тиждень у липні і знову виїхав за кордон разом з депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим, також обраними від ОПЗЖ до парламенту.

За даними джерел "Схем", Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталось вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець" на автомобілі Land Rover.

Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також обрані до ВР від ОПЗЖ.

Офіційно Державна прикордонна служба не коментує такої інформації.

Таким чином за час повномасштабної війни росії проти України депутат Льовочкін пробув у країні неповних 8 днів.

Що відомо про політика

Сергій Льовочкін – один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади, зник з інформаційного простору, тривалий час не відвідував засідання Ради і досі не виступив з публічними заявами щодо засудження російської агресії..

Зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, вірогідно, виїхати за межі країни на той момент 49-річному Льовочкіну допоміг статус народного депутата.

Нагадаємо. Матч Динамо – Фенербахче закінчився нульовою мировою. Поєдинок-відповідь відбудеться 27 липня, у Стамбулі.