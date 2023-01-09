Дебютный гол украинца стал победным в Бельгии: его клуб выбрался из зоны вылета

Кортрейк 8 января гостил на стадионе Левена в рамках 19-го тура Лиги Жупиле. Гости благодаря результативной игре украинца Алексея Сыча одержали важную победу и три очка.

Команды обменивались голевыми ударами в течение обоих таймов. Первая часть встречи завершилась со счетом 1:1. Левен и Кортрейк порадовали своих фанатов мячами, пишет 24 канал.

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Герой матча

На 51-й минуте за дело взялся правый защитник Кортрейко из Украины Алексей Сыч. Украинец вывел гостей вперед 1:2. Сыч забил свой дебютный мяч за бельгийский клуб, а также ассистировал партнеру по команде во время первого взятия ворот Левена.

Сразу после своего мяча получил желтую карточку.

Во втором тайме обе команды обменялись голами, а Кортрейк победил со счетом 2:3. Важна победа для клуба Сыча, позволившая ему выйти из зоны вылета. Теперь команда украинского защитника занимает 15 место, имея в своем активе 18 очков. До зоны аутсайдеров совсем ничего – всего один балл.

Отметим, что Кортрейк вырвал три очка у Левена уже на второй компенсированной минуте до матча.

Что известно об Алексее Сыче в футболке Кортрейко