"О какой критике может идти речь": экс-игрок сборной Украины встал на защиту Реброва

Евгений Левченко поделился мнением о безголевой ничьей сборных Украины и Германии. Он считает, что критика выбранной Сергеем Ребровым схемы является необоснованной.

Оборонительная тактика игры сборной Украины в товарищеском матче с национальной командой Германии (0:0) вызвала шквал критики от части болельщиков "сине-желтых". Больше всего досталось главному тренеру Сергею Реброву.

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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от товарищеского матча украинской команды с Германией.

Левченко о ничьей Украины с Германией

"Я не могу понять, о какой критике может идти речь, когда ты играешь товарищеский матч. У тебя есть очень серьезный соперник, что бы мы не говорили, и у тебя есть возможность проверить раз или два команду в другой схеме. Когда, как не сейчас, проверять, как мы можем играть?

Для меня эта система не является полностью защитной. Да, мы играли с Зинченко слева, играли блоком 5-4-1, когда немцы атаковали. Но, ребята, мы играем с Германией, которая будет бороться за чемпионство на Евро", – сказал Левченко.

Матч в Нюрнберге стал десятым в истории противостояний Украины и Германии. "Сине-желтые" еще не побеждали Бундестим – 5 ничьих и столько же поражений.

Следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против национальной команы Польши. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.